Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis si sono lasciati L’annuncio social | «La relazione purtroppo è finita…»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sembra ormai finita la storia frae laDe. I due sifidanzati, fra numerose polemiche, prima dell’ingresso dial Grande Fratello Vip, ma ora pare che l’amore sia arrivato al capolinea: “La nostraè finita”.Deha dato daldella fine della suacon, conosciuto prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.Deha utilizzato il suo account Instagram per dare la ...

La storia d'amore tra Paolo Brosio e la modella 23enne Maria Laura De Vitis è giunto al termine: ad annunciarlo sono stati i due diretti interessati con alcune stories via social. Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati. L'annuncio è arrivato sull'account Instagram della 22enne modella tramite una stories dove spiega che la decisione è arrivata di comune accordo.