LIVE Sinner-Nadal 5-7 4-6, Internazionali Roma DIRETTA: lo spagnolo gioca una partita perfetta. L’azzurro esce a testa altissima (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MILLMAN 21.23 Sinner paga una percentuale non abbastanza consistente di prime in campo: 54%. Inoltre sulla seconda di servizio sono arrivati solo il 44% dei punti. Peccato per i due doppi falli che sono arrivati su momenti delicati: nel primo set ha portato al set point dello spagnolo, nel secondo set al match point. 21.21 Un Rafa Nadal impressionante nei momenti decisivi ottiene gli ottavi di finale in quel di Roma superando uno stoico Sinner dopo due ore e dieci di battaglia. Lo spagnolo aveva definito “il peggiore possibile” questo debutto e infatti è stata una partita che si è decisa su pochissimi punti. esce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MILLMAN 21.23paga una percentuale non abbastanza consistente di prime in campo: 54%. Inoltre sulla seconda di servizio sono arrivati solo il 44% dei punti. Peccato per i due doppi falli che sono arrivati su momenti delicati: nel primo set ha portato al set point dello, nel secondo set al match point. 21.21 Un Rafaimpressionante nei momenti decisivi ottiene gli ottavi di finale in quel disuperando uno stoicodopo due ore e dieci di battaglia. Loaveva definito “il peggiore possibile” questo debutto e infatti è stata unache si è decisa su pochissimi punti....

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #Internazionali #Roma Non basta un 'leonino' #Sinner, agli ottavi ci va #Nadal, che si impone 7-5 6-4! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Nadal 5-7 3-2 Internazionali Roma DIRETTA: l’azzurro piazza il break all’inizio del secondo set -… - MauroV1968 : @Nmarru Io la sto seguendo via internet. Non so neanche che canale sia (il sito comunque è: - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #Internazionali #Roma E' di #Nadal il #primoset: #Sinner piegato 7-5! #live - benedettacosmi : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE: Sinner sfida il 9 volte campione a Roma, Rafa Nadal! Che 2° turno agli Internazionali d'Italia ?? Segui la dirett… -