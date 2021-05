LIVE Canoa velocità, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Carlo Tacchini in finale! Agata Fantini ed Andrea Schera in semifinale (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Appuntamento alle ore 12.00 con le semifinali, dove ritroveremo Agata Fantini ed Andrea Schera. 10.49 Vince la Moldavia in 4’02?45, in finale anche Bielorussia e Russia. Tacchini ha il miglior tempo assoluto. 10.45 Nella seconda batteria al via Azerbaigian, Armenia, Lituania, Russia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia e Moldavia. 10.44 Vince Carlo Tacchini! Italia prima in 4’00?15, in finale anche Ungheria ed Ucraina. 10.43 Ai 750 metri Ucraina prima, Tacchini secondo, è in rimonta! 10.42 Sempre Ucraina davanti ai 500 metri, Tacchini terzo. 10.41 Dopo 250 metri Ucraina in testa, Italia terza. 10.40 Si passa alle batterie del C1 1000 maschile, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Appuntamento alle ore 12.00 con le semifinali, dove ritroveremoed. 10.49 Vince la Moldavia in 4’02?45, in finale anche Bielorussia e Russia.ha il miglior tempo assoluto. 10.45 Nella seconda batteria al via Azerbaigian, Armenia, Lituania, Russia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia e Moldavia. 10.44 Vince! Italia prima in 4’00?15, in finale anche Ungheria ed Ucraina. 10.43 Ai 750 metri Ucraina prima,secondo, è in rimonta! 10.42 Sempre Ucraina davanti ai 500 metri,terzo. 10.41 Dopo 250 metri Ucraina in testa, Italia terza. 10.40 Si passa alle batterie del C1 1000 maschile, con ...

