L’allarme degli 007 | altri 70 mila migranti pronti a salpare verso l’Italia dalla Libia

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’emergenza della quale si parla da giorni, quella deisbarcati in massa a Lampedusa sotto gli occhi di un governo immobile. E che rischia di farsi ancora più pesante nei prossimi mesi, quando stando ai rapporti dei nostri servizi segreti potrebbero salvare, direttile nostre coste, almeno altre 900persone, provienti da vari Paesi africani e attualmente in, in attesa di compiere il viaggio della speranza. Un numero compreso tra i 50 e i 70sarebbe già sulla zona costiera del Paese, con i trafficanti giàad approfittare della disperazione di queste famiglie. Numeri che fanno paura, in vista dell’estate, anche a seguito dell’ultimo rapporto dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, secondo il quale dopo un periodo di stop a causa ...