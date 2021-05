Dl Covid: arriva scudo penale per Medici e Infermieri. Esulta Fials. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dl Covid, Fials: Approvazione emendamento su scudo penale a Medici e Infermieri è atto di civiltà e riconosce il valore dei professionisti in prima linea. “Proprio oggi, Giornata internazionale dell’infermiere, il Senato ha scritto una pagina di civiltà e rispetto verso coloro che sono stati definiti eroi, accogliendo l’emendamento al dl Covid che introduce uno scudo penale esteso al periodo di emergenza per Medici e Infermieri. Professionisti sanitari che hanno fronteggiato a mani nude il virus sin dalle prime ore, resistendo lunghissimi mesi in prima linea con spirito di sacrificio e innegabile coraggio. Accogliamo con favore questo segnale di civiltà della politica, che stavolta è riuscita ad ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dl: Approvazione emendamento suè atto di civiltà e riconosce il valore dei professionisti in prima linea. “Proprio oggi, Giornata internazionale dell’infermiere, il Senato ha scritto una pagina di civiltà e rispetto verso coloro che sono stati definiti eroi, accogliendo l’emendamento al dlche introduce unoesteso al periodo di emergenza per. Professionisti sanitari che hanno fronteggiato a mani nude il virus sin dalle prime ore, resistendo lunghissimi mesi in prima linea con spirito di sacrificio e innegabile coraggio. Accogliamo con favore questo segnale di civiltà della politica, che stavolta è riuscita ad ...

