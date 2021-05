Cristiano Ronaldo Maranello: il calciatore si regala una Ferrari (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri 10 Maggio 2021 il Campione Juventino Cristiano Ronaldo ha fatto visita a Maranello accompagnato da John Elkann e Andrea Agnelli dove ha visitato la fabbrica in cui vengono prodotte le supercar del cavallino rampante. Inoltre ha ritirato una Ferrari Monza dal valore esorbitante e da capogiro. Questo fatto però non è piaciuto ai tifosi bianconeri che hanno attaccato il calciatore dopo la sconfitta pesante contro il Milan. Test Pirelli: Kubica gira con le ruote del 2022 Cristiano Ronaldo Maranello: Cr7 ha acquistato una Ferrari? Il trentaseienne Ronaldo il giorno dopo la caporetto che ha siglato la sconfitta per 3 a 0 contro un Milan tenace e combattivo ha deciso di comprare una Ferrari. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri 10 Maggio 2021 il Campione Juventinoha fatto visita aaccompagnato da John Elkann e Andrea Agnelli dove ha visitato la fabbrica in cui vengono prodotte le supercar del cavallino rampante. Inoltre ha ritirato unaMonza dal valore esorbitante e da capogiro. Questo fatto però non è piaciuto ai tifosi bianconeri che hanno attaccato ildopo la sconfitta pesante contro il Milan. Test Pirelli: Kubica gira con le ruote del 2022: Cr7 ha acquistato una? Il trentaseienneil giorno dopo la caporetto che ha siglato la sconfitta per 3 a 0 contro un Milan tenace e combattivo ha deciso di comprare una. ...

