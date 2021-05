Covid: zero casi in Polinesia, prima volta da quasi un anno (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Polinesia francese non ha rilevato nuovi casi di Covid - 19 tra lunedì e martedì, e l'epidemia è in forte calo da gennaio. Lo ha annunciato la direzione della Salute. È la prima volta da luglio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lafrancese non ha rilevato nuovidi- 19 tra lunedì e martedì, e l'epidemia è in forte calo da gennaio. Lo ha annunciato la direzione della Salute. È lada luglio ...

