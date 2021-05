Colori delle Regioni, come cambieranno i parametri delle fasce di rischio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se una proposta tecnica definitiva è attesa entro domenica, la bozza di progetto è già stata pubblicata e prevede tre nuove soglie per il cambio colore: si guarderà all'incidenza, con un numero minimo ... Leggi su today (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se una proposta tecnica definitiva è attesa entro domenica, la bozza di progetto è già stata pubblicata e prevede tre nuove soglie per il cambio colore: si guarderà all'incidenza, con un numero minimo ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - you_trend : Come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre a oggi? Ripercorriamoli con que… - ladyonorato : I vertici di #confcommercio #Sicilia in sciopero della fame per chiedere l’eliminazione del #coprifuoco e la fine d… - ValerioLettieri : @RInternazional2 @Inter Che ci sono delle persone che forse all’inizio pensavano di scrivere per una testata a favo… - heirofchaoss : @starkbuckz queste qua non hanno tipo i colori delle scarpe che hai comprato? devi fare le unghie per quella cosa d… -