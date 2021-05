Camera | Draghi elenca i nomi dei morti sul lavoro dell’ultima settimana | “Non dobbiamo dimenticare” Lungo applauso dall’Aula

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Esprimo cordoglio mio e del governo per la morte della giovane Luana D’Orazio e degli altri ben 5 lavoratori deceduti sulsolo in una: non, siamo vicini alle loro famiglie, intendiamo fare tutto il possibile per evitare il ripetersi di questi tragici episodi“. Così il premier Mario, nel corso del Question time allando idellebianche, rispondendo a una domanda del deputato Ettore Guglielmo Epifani sulle iniziative, anche normative, volte a garantire con urgenza adeguate tutele ai lavoratori e contrastare infortuni esul. Durante l’intervento del premier l’Aula è ...

E' la prima volta er Marioal question time. Alladei deputati alle 15. Il capo del governo comincia con la risposta relativa all'interrogazione sul sottosegretario leghista Durigon. 'Gi atti - risponde" ...:approccio graduale su riaperture Sulle riaperture "il governo intende adottare un approccio graduale". Così il premier, al question time alla, assicurando che il settore cerimonie "sarà all'attenzione della Cabina di regia di lunedì" per "dare certezze a chi ha subito danni economici significativi" e ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte a far fronte ...Roma, 12 mag (Adnkronos) – “La politica per l’immigrazione del governo vuole essere equilibrata efficace e umana. Nessuno deve essere lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diri ...