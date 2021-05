Buffon: “Vado via da uomo felice. Mi prendo 20-25 giorni per valutare le offerte che ho avuto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigi Buffon ha parlato così del suo futuro ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Sassuolo e il rigore parato:“Lo dico in maniera serena e tranquilla, senza niente da nascondere. Io sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con tantissimo entusiasmo e meno equilibrio. Vado via da uomo felice. Per il mio futuro mi prendo 20-25 giorni, ho ricevuto un po’ di offerte e voglio vedere se ho entusiasmo, come si sedimenta la voglia. La guerra da solo non puoi farla. Io ho sempre dato entusiasmo e grinta, se qualcuno riesce a darla anche a me l’accoglierei volentieri”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigiha parlato così del suo futuro ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Sassuolo e il rigore parato:“Lo dico in maniera serena e tranquilla, senza niente da nascondere. Io sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con tantissimo entusiasmo e meno equilibrio.via da. Per il mio futuro mi20-25, ho ricevuto un po’ die voglio vedere se ho entusiasmo, come si sedimenta la voglia. La guerra da solo non puoi farla. Io ho sempre dato entusiasmo e grinta, se qualcuno riesce a darla anche a me l’accoglierei volentieri”. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

