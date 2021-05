Buffon ai tifosi della Juventus: «Dispiaciuti per come è andata» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigi Buffon ha parlato ai tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell’addio alla Juventus Omaggio a Gianluigi Buffon dopo le sue parole d’addio alla Juve a fine stagione. I tifosi hanno dedicato uno striscione al portiere bianconero che, sceso davanti ai cancelli per salutarli, ha pronunciato queste parole. «È andata così. L’unica cosa che posso dirvi è che siamo Dispiaciuti di non essere riusciti ad arrivare là dove volevamo arrivare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigiha parlato ai, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell’addio allaOmaggio a Gianluigidopo le sue parole d’addio alla Juve a fine stagione. Ihanno dedicato uno striscione al portiere bianconero che, sceso davanti ai cancelli per salutarli, ha pronunciato queste parole. «Ècosì. L’unica cosa che posso dirvi è che siamodi non essere riusciti ad arrivare là dove volevamo arrivare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Buffon ai tifosi: «Dispiaciuti ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Buffon ai tifosi: «Dispiaciuti di non essere arrivati dove volevamo» - VIDEO - - infoitsport : Buffon, i tifosi lo chiamano dopo l'addio alla Juve: «Vieni alla Lazio» - infoitsport : Buffon, no alla Fiorentina per i tifosi della Juventus: i dettagli - gilnar76 : Buffon, no alla Fiorentina per i ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon tifosi Buffon ai tifosi della Juventus: "Dispiaciuti per come è andata" Gianluigi Buffon ha parlato ai tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell'addio alla Juventus Omaggio a Gianluigi Buffon dopo le sue parole d'addio alla Juve a fine stagione. I ...

Buffon, l'addio con polemica che fa arrabbiare i tifosi della Juve L'addio di Buffon con retrogusto amarognolo fa arrabbiare i tifosi della Juve: "Tolgo il disturbo" è la frase incriminata che lascia trasparire un fondo di polemica del portierone 43enne verso la società ...

Buffon ai tifosi della Juventus: «Dispiaciuti per come è andata» Calcio News 24 Buffon ai tifosi: «Dispiaciuti di non essere arrivati dove volevamo» – VIDEO Gianluigi Buffon ha parlato ai tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell’addio alla Juve Omaggio a Gianluigi Buffon dopo le sue parole d’addio alla Juve a fine stagione. I ...

Buffon agli ultras: "Non è vero che non seguiamo Pirlo" Il portiere bianconero ha incontrato una delegazione degli ultras a Reggio Emilia. Smentiti i contrasti tra squadra e staff tecnico.

Gianluigiha parlato ai, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell'addio alla Juventus Omaggio a Gianluigidopo le sue parole d'addio alla Juve a fine stagione. I ...L'addio dicon retrogusto amarognolo fa arrabbiare idella Juve: "Tolgo il disturbo" è la frase incriminata che lascia trasparire un fondo di polemica del portierone 43enne verso la società ...Gianluigi Buffon ha parlato ai tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione dopo la notizia dell’addio alla Juve Omaggio a Gianluigi Buffon dopo le sue parole d’addio alla Juve a fine stagione. I ...Il portiere bianconero ha incontrato una delegazione degli ultras a Reggio Emilia. Smentiti i contrasti tra squadra e staff tecnico.