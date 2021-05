Barbara D’Urso Innamorata: è Nata Una Nuova Coppia? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Flirt in corso tra la conduttrice napoletana Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo? Lui avrebbe occhi solo per la bella Barbarella e la sua corte spietata è una conferma! Cosa dice a questo proposito la nostra Carmelita? Ecco tutti i dettagli! La bella Barbarella non è più single? Voci di corridoio dicono che la conduttrice napoletana starebbe frequentando un uomo. Il fortunato risponde al nome di Francesco Zangrillo. Assicuratore di professione, Zangrillo non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche se la presentatrice di Pomeriggio 5 e Live- Non è la D’Urso, continua a proclamarsi ancora single, qualcosa sta cominciando a cambiare sul fronte sentimentale. A fare un po’ di chiarezza è stato Roberto Alessi, intimo amico di Barbarella e direttore di Novella 2000. Il giornalista sull’ultimo numero del magazine ha lanciato uno scoop ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Flirt in corso tra la conduttrice napoletanae Francesco Zangrillo? Lui avrebbe occhi solo per la bella Barbarella e la sua corte spietata è una conferma! Cosa dice a questo proposito la nostra Carmelita? Ecco tutti i dettagli! La bella Barbarella non è più single? Voci di corridoio dicono che la conduttrice napoletana starebbe frequentando un uomo. Il fortunato risponde al nome di Francesco Zangrillo. Assicuratore di professione, Zangrillo non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche se la presentatrice di Pomeriggio 5 e Live- Non è la, continua a proclamarsi ancora single, qualcosa sta cominciando a cambiare sul fronte sentimentale. A fare un po’ di chiarezza è stato Roberto Alessi, intimo amico di Barbarella e direttore di Novella 2000. Il giornalista sull’ultimo numero del magazine ha lanciato uno scoop ...

