Adriano Galliani | Covid | prova durissima Ringrazio la Madonna e Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ha fatto ricorso alla fede e alla spiritualità per combattere la sua difficile battaglia con il, poi vinta al termine di una, che ha comportato anche sette ...

Advertising

sportface2016 : #Monza, l'ad Adriano #Galliani racconta la battaglia contro il #COVID19 e l'aiuto della fede - AleSalvi12 : RT @gippu1: Una forma acuta e costante di lombalgia lo tiene ai margini per tre mesi. Ritorna titolare a sorpresa proprio nella 'sua' Vicen… - gippu1 : Una forma acuta e costante di lombalgia lo tiene ai margini per tre mesi. Ritorna titolare a sorpresa proprio nella… - ACM_ffs : RT @MarioKarp89: @Maicuntent1986 @antigiannino96 messaggio ad Adriano Galliani - Liguglia : RT @MarioKarp89: @Maicuntent1986 @antigiannino96 messaggio ad Adriano Galliani -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Galliani

racconta la sua battaglia con il Covid: ecco le parole dell'amministratore delegato del Monza sulla sua federacconta la sua battaglia contro il Covid a 'Maria con te'...Così, amministratore delegato del Monza, parla della difficile lotta al Covid - 19 a 'Maria con te' del Gruppo San Paolo. ' Dal 10 al 17 marzo sono stato in terapia intensiva, una ...Paura di morire di Covid. L'ha avuta anche Adriano Galliani, attuale ad del Monza e per anni alla guida del Milan. Sette giorni di terapia intensiva, con il rischio che non riuscisse più ...MONZA SERIE A GALLIANI BERLUSCONI - I sogni e i metodi di Berlusconi e Galliani sono ancora intatti nonostante siano passati decenni ...