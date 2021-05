Vaccini Lazio, accordo Regione-medici di base (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 17 maggio nel Lazio si potrà prenotare il vaccino anche dal medico di base. È l’accordo raggiunto ieri tra Regione e Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, dopo le proteste della categoria. Il cittadino potrà dunque prenotare l’appuntamento per il vaccino sul sito regionale SaluteLazio.it, la stessa utilizzata per i centri vaccinali. I medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale sono quasi tremila. Al via dal 20 maggio anche le prenotazioni nelle farmacie. I Vaccini L’accordo tra Regione e Fimmg prevede che i medici di famiglia avranno a disposizione tutti i Vaccini finora disponibili. Dal 17 maggio al primo ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Dal 17 maggio nelsi potrà prenotare il vaccino anche dal medico di. È l’raggiunto ieri trae Fimmg, la Federazione italiana deidina generale, dopo le proteste della categoria. Il cittadino potrà dunque prenotare l’appuntamento per il vaccino sul sito regionale Salute.it, la stessa utilizzata per i centri vaccinali. Idiche hanno aderito alla campagna vaccinale sono quasi tremila. Al via dal 20 maggio anche le prenotazioni nelle farmacie. IL’trae Fimmg prevede che idi famiglia avranno a disposizione tutti ifinora disponibili. Dal 17 maggio al primo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 17 maggio nel Lazio sarà possibile 'per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico… - Tonia30511359 : RT @Leonardobecchet: La campagna vaccinale rischia di impallarsi su questa fissazione della scelta dei #vaccini e della preferenza per Pfiz… - italiaserait : Vaccini Lazio, accordo Regione-medici di base - infoitinterno : Vaccini Lazio, prenotazioni farmacia da 20 maggio: Johnson & Johnson per under 50 - pin_klo : Lazio. Da fine maggio vaccini per gli over 40 in farmacia o dal medico di famiglia. Quotidiano Sanità -