'Vaccini in cantina', il 16 maggio l'open day: Asl e Coldiretti insieme per immunizzare gli agricoltori (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScatta puntuale la macchina delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, coinvolgendo anche le cantine. In attuazione alle linee guida del Governo e della Regione Campania, l'ASL Benevento ha individuato – in base all'elenco dei siti disponibili per il settore agricolo elaborato da Coldiretti – la cooperativa Cantina di Solopaca e la cooperativa La Guardiense di Guardia Sanframondi, quali punti aziendali idonei alla somministrazione dei vaccini. Il primo giorno di attivazione, con circa mille dosi disponibili, sarà domenica prossima, 16 maggio, in contemporanea nelle due cantine. La procedura di prenotazione prevede il coinvolgimento degli agricoltori e dei loro familiari, su liste raccolte dalle cooperative vitivinicole e dagli uffici territoriali di Coldiretti Benevento, a partire dagli over ...

