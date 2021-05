Ultime Notizie Serie A: le parole di Pirlo, Fonseca e Pioli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.20 – Udinese, parla Gotti – L’allenatore friulano ha commentato la pesante sconfitta rimediata contro il Napoli e affrontato il tema legato al suo futuro. Le dichiarazioni Ore 22.10 – La Juventus imita la Lazio – Ipotesi Inzaghi in panchina e Tare come direttore sportivo per la prossima stagione. La strategia del presidente Agnelli Ore 20.30 – Lukaku racconta la sua avventura all’Inter – L’attaccante belga ha rivissuto le emozioni dello Scudetto e svelato un retroscena sul tecnico Conte. Le sue parole Ore 19.30 – Nuova Assemblea di Lega Serie A convocata per il prossimo venerdì 14 maggio. Al vaglio ancora il pacchetto 2 per i diritti TV Serie A ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.20 – Udinese, parla Gotti – L’allenatore friulano ha commentato la pesante sconfitta rimediata contro il Napoli e affrontato il tema legato al suo futuro. Le dichiarazioni Ore 22.10 – La Juventus imita la Lazio – Ipotesi Inzaghi in panchina e Tare come direttore sportivo per la prossima stagione. La strategia del presidente Agnelli Ore 20.30 – Lukaku racconta la sua avventura all’Inter – L’attaccante belga ha rivissuto le emozioni dello Scudetto e svelato un retroscena sul tecnico Conte. Le sueOre 19.30 – Nuova Assemblea di LegaA convocata per il prossimo venerdì 14 maggio. Al vaglio ancora il pacchetto 2 per i diritti TVA ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid Italia, bollettino regioni: contagi e morti 11 maggio News e dati regione per regione della Protezione Civile: casi, morti e vaccini nel Paese in prevalenza in zona gialla. Numeri e ultime notizie sulle regioni: da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto Il bollettino del covid in Italia di oggi, 11 maggio, con i dati Italia della Protezione Civile regione per regione. I numeri ...

Coprifuoco alle 24, è scontro. Palestre e piscine ipotesi subito ok. Via libera a matrimoni e centri commerciali si sta rivelando un tipo più tosto del previsto . La prova: non ha ceduto al pressing dei ministri Mariastella Gelmini (FI), Giancarlo Giorgetti (Lega) ed Elena Bonetti (Iv) che gli hanno chiesto di ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera La piattaforma Wise ora è integrata in Google Pay Wise annuncia un’integrazione finalizzata a consentire l’accesso alla sua piattaforma agli utenti statunitensi di Google Pay con dispositivi sia iOS c ...

Su WhatsApp arrivano le nuove regole per la privacy: che succede dal 15 maggio? La popolare app di messaggistica non cancellerà gli account di chi non accetta la nuova policy, ma attiverà limitazioni che la renderanno quasi inutilizzabile. Intanto la Germania blocca la raccolta d ...

