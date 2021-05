Torrevecchia: censimento nell’ex Clinica Valle Fiorita, cosa sta succedendo (Di martedì 11 maggio 2021) Gli abitanti di Torrevecchia questa mattina si sono svegliati e si sono trovati davanti le camionette della Polizia, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sì, perché è in corso in queste ore un censimento all’interno dell‘ex Clinica Valle Fiorita, inattiva dal novembre del 2011. censimento nell’ex Clinica Valle Fiorita Gli agenti della Polizia Locale sono entrati circa un’ora fa nello stabile e stanno procedendo al controllo degli occupanti. Sul posto i Gruppi GSSU, SPE e il Gruppo Territoriale Montemario, presenti anche i comandanti Olivia Sordoni e Stefano Napoli. Tantissime le forze dell’ordine per evitare tafferugli o che le persone – come accade spesso nelle case popolari occupate abusivamente – scappino per non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Gli abitanti diquesta mattina si sono svegliati e si sono trovati davanti le camionette della Polizia, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sì, perché è in corso in queste ore unall’interno dell‘ex, inattiva dal novembre del 2011.Gli agenti della Polizia Locale sono entrati circa un’ora fa nello stabile e stanno procedendo al controllo degli occupanti. Sul posto i Gruppi GSSU, SPE e il Gruppo Territoriale Montemario, presenti anche i comandanti Olivia Sordoni e Stefano Napoli. Tantissime le forze dell’ordine per evitare tafferugli o che le persone – come accade spesso nelle case popolari occupate abusivamente – scappino per non ...

