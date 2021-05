Merate | è morto Gioiele | bambino di 7 anni investito a Merate

(Di martedì 11 maggio 2021) Si è spento all'ospedale di Bergamo Gioele Petza,di soli 7che giovedì 6 maggio era statomentre attraversava le strisce pedonali in via degli Alpini a. Il, ...

Advertising

infoitcultura : Incidente a Merate, morto il bambino di 7 anni travolto insieme alla mamma e alla sorellina - MilanoSpia : Merate, morto il bambino di 7 anni travolto cinque giorni fa da un’auto. Il dolore del papà: è volato in cielo… - teleunica : Morto il bimbo travolto giovedì a Merate - lorenteggio : Incidente a Merate, morto il bambino di 7 anni travolto insieme alla mamma e alla sorellina - qn_giorno : #Lecco #Merate E' morto Gioele, il bambino di sette anni investito sul marciapiede a Merate. -

Ultime Notizie dalla rete : Merate morto

Bergamo, 11 maggio 2021 - E' deceduto, dopo cinque giorni dal tragico incidente avvenuto in via degli Alpini a, il bambino travolto da un'auto mentre era inisieme alla mamma e alla sorella di 12 anni. Il bambino era stato ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era giunto in elicottero, visto ...Scende dall'auto per prestare soccorso e viene travolto: muore a 22 anni Dalla centrale operativa di Areu erano stati inviati sul posto diversi mezzi: le ambulanze della Croce Bianca die dei ...Domenica 16 maggio l’inaugurazione della mostra di opere di mail art “Comoedia” L’iniziativa porta la firma della Permanente di Milano e del Comune di Imbersago IMBERSAGO – Domenica 16 maggio, alle 11 ...E' morto oggi Gioele, il bambino di 7 anni di Cernusco Lombardone (Lecco) che giovedì scorso a Merate (centro della Brianza in provincia di Lecco) era stato travolto da un'auto assieme alla mamma di 3 ...