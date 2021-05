Meghan Markle torna in tv dopo l’intervista a Oprah Winfrey, il retroscena: «Ha addosso una fortuna» (Di martedì 11 maggio 2021) Meghan Markle torna in tv dopo la scandalosa intervista a Oprah Winfrey e l’accusa di razzismo alla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex è apparsa in video con un look premaman del valore di migliaia di sterline. A farle i conti in tasca ci hanno pensato ancora una volta i tabloid inglesi, mentre l’occasione della sua uscita pubblica era il Vax Live, la campagna di vaccinazione, che ha dato l’input per parlare del futuro delle donne. Meghan Markle torna in tv Nel video preregistrato Meghan, che è quasi al termine della gravidanza ed è incinta di una bambina, indossa una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del costo di 1.200 sterline e l’orologio di Cartier che apparteneva alla principessa Diana da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 maggio 2021)in tvla scandalosa intervista ae l’accusa di razzismo alla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex è apparsa in video con un look premaman del valore di migliaia di sterline. A farle i conti in tasca ci hanno pensato ancora una volta i tabloid inglesi, mentre l’occasione della sua uscita pubblica era il Vax Live, la campagna di vaccinazione, che ha dato l’input per parlare del futuro delle donne.in tv Nel video preregistrato, che è quasi al termine della gravidanza ed è incinta di una bambina, indossa una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del costo di 1.200 sterline e l’orologio di Cartier che apparteneva alla principessa Diana da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - infoitcultura : William e Harry non si parlano: Meghan Markle sempre più nervosa - IOdonna : Meghan Markle è tornata in campo come attivista con il principe Harry per il concerto Vax Live. Per la prima volta… - rosa_viscardi : Meghan Markle diventa scrittrice per bambini - infoitcultura : Meghan Markle incinta mostra il pancione e… un look da 30 mila euro: la principessa spendacciona torna a -