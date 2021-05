LIVE Berrettini-Basilashvili 0-0, Internazionali d’Italia in DIRETTA: si comincia! (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 30-0 Seconda molto profonda di Berrettini, non tiene in campo il rovescio Basilashvili. 15-0 Seconda di Berrettini che Basilashvili non controlla. 13:01 Si sta per iniziare! Basilashvili ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, dunque Berrettini al servizio. 12:59 In corso il riscaldamento tra i due giocatori. 12:57 Lorenzo Sonego ha appena vinto il primo set contro Gael Monfils, mentre Elisabetta Cocciaretto serve per andare al tie-break contro Caroline Garcia. Intanto sono entrati in campo Berrettini e Basilashvili. 12:55 Tra poco scendono in campo i due giocatori. 12:52 Il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 30-0 Seconda molto profonda di, non tiene in campo il rovescio. 15-0 Seconda dichenon controlla. 13:01 Si sta per iniziare!ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, dunqueal servizio. 12:59 In corso il riscaldamento tra i due giocatori. 12:57 Lorenzo Sonego ha appena vinto il primo set contro Gael Monfils, mentre Elisabetta Cocciaretto serve per andare al tie-break contro Caroline Garcia. Intanto sono entrati in campo. 12:55 Tra poco scendono in campo i due giocatori. 12:52 Il ...

Advertising

NedjaNav_55 : Berrettini vs Balashvili en vivo HD Berrettini vs Balashvili live in HD - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Debutto di Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. Per lui c'è la sfida con Nikoloz Basilashvili… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Basilashvili, 1° turno Internazionali Tennis Roma 2021 #IBI21 - tweetnewsit : Berrettini-Basilashvili, DIRETTA LIVE Internazionali d'Italia 2021 oggi: orario tv e risultato 32esimi di finale |… - De_Sand88 : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky -