(Di martedì 11 maggio 2021) Sono disponibili i dati deglidell’15. Ieri sera, lunedì 10 maggio è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Abbiamo assistito al ritorno in studio dell’agguerritissima Vera Gemma, eliminata nelle scorse puntate, che non le ha mandate a dire di certo ai suoi compagni di viaggio. L’eliminato dal game-show è stato Francesca Lodo. Quest’ultima ha deciso di concedersi una seconda possibilità rimanendo su Playa Imboscadissima al fiancobella Beatrice Marchetti, regina ormaisua ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, in ripresa gli ascolti della sedicesima puntata #AscoltiTv - giada90712711 : RT @Big319738410: GIULIA che si accorge di essere ripresa mentre guarda Akash a dorso nudo... Scioccata perché consapevole della scenata d… - Patty63197317 : RT @Big319738410: GIULIA che si accorge di essere ripresa mentre guarda Akash a dorso nudo... Scioccata perché consapevole della scenata d… - Big319738410 : GIULIA che si accorge di essere ripresa mentre guarda Akash a dorso nudo... Scioccata perché consapevole della sce… - MelanyFazio98 : giulia che guarda con l’occhietto akash ma appena si accorge di essere ripresa pensa subito a pierpaolo che la guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola ripresa

La Nuova Sardegna

Basta poco per parlare di un sistema ricettivo 'al collasso' sulla piccolaal largo della ... Mentre l'Italia si apre a rinnovati flussi turistici e alladegli scambi internazionali, a ...... ha parlato con mezzo governo per far capire l'importanza di questi luoghi nellapost Covid. Pensi che la soladi Ischia, in periodo precovid19, rappresentava il 41% del PIL turistico ...87 isolette italiane famose in tutto il mondo si stanno risollevando dopo i danni della pandemia. Il PNRR, la sostenibilità, la promozione all’estero. Ne abbiamo parlato con Francesco Del Deo, Preside ...una seconda figuraccia l’ha fatta la regia de L’Isola dei Famosi 2021: il suddetto momento clou della gara – la caduta del modello – non è stata ripresa in quanto in regia si stavano divertendo a fare ...