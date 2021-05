Frode fiscale da 20 mln a Napoli con l’aiuto di un ex finanziere. Arrestati commercialisti e imprenditori (Di martedì 11 maggio 2021) Tre persone sono finite in carcere, altre sei ai domiciliari, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli che ha smantellato un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di numerosi frodi fiscali ai danni dell’erario. Un’organizzazione formata da imprenditori e commercialisti in cui era inserito stabilmente anche un ex appartenente alla Guardia di Finanza in congedo, il 58enne Luigi Cestrone, arrestato proprio dalle Fiamme Gialle; Cestrone è finito in carcere su ordine del Gip del tribunale di Napoli con il commercialista Carlo Sales (65 anni) e il ragioniere fiscalista 49enne Antonio Corace. I domiciliari sono stati invece disposti per gli altri commercialisti indagati Danilo Sales (33 anni), figlio di Carlo, Marco Ziccardi (54 anni), Fabian Alejandro Rascio (51 anni), e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Tre persone sono finite in carcere, altre sei ai domiciliari, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica diche ha smantellato un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di numerosi frodi fiscali ai danni dell’erario. Un’organizzazione formata dain cui era inserito stabilmente anche un ex appartenente alla Guardia di Finanza in congedo, il 58enne Luigi Cestrone, arrestato proprio dalle Fiamme Gialle; Cestrone è finito in carcere su ordine del Gip del tribunale dicon il commercialista Carlo Sales (65 anni) e il ragioniere fiscalista 49enne Antonio Corace. I domiciliari sono stati invece disposti per gli altriindagati Danilo Sales (33 anni), figlio di Carlo, Marco Ziccardi (54 anni), Fabian Alejandro Rascio (51 anni), e ...

Advertising

fattidinapoli : GdF: 'Operazione Siero', frode fiscale. 9 arresti e sequestri per 20 milioni di euro - - fattidinapoli : GDF: 'OPERAZIONE SIERO', FRODE FISCALE. 9 ARRESTI E SEQUESTRI PER 20 MIL... - casertafocus : SAN PRISCO – Frode fiscale per venti milioni di euro, smantellata l’organizzazione di imprenditori e professionisti… - fruzda : NON C’è ZONO VABBE OVVIAMENTE È IN CELLA CON KURAMOCHI PER FRODE FISCALE - Infinity_999 : Cara redazione di @reportrai3, Berlusconi è stato condannato per FRODE fiscale, non per evasione. C'è una differenz… -