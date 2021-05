Coprifuoco in Italia, Pregliasco: “E’ ancora necessario” (Di martedì 11 maggio 2021) “Ogni contatto va considerato a rischio, se ne limitiamo il numero abbassiamo il rischio di contagi”, il Coprifuoco “è ancora necessario”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.Covid: Pregliasco, ‘su AstraZeneca frittata fatta, comunicazione ha terrorizzato gente’ Parlando poi di AstraZeneca: “Purtroppo le negatività verso i vaccini ci sono sempre state. In questo momento si va a vedere il pelo nell’uovo rispetto ad eventi avversi, anziché considerare la complessità e il rischio legato al Covid. Il fatto che la Gran Bretagna abbia vaccinato quasi tutta la popolazione con il vaccino Astrazeneca è un elemento di conferma. Spero che la decisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Ogni contatto va considerato a rischio, se ne limitiamo il numero abbassiamo il rischio di contagi”, il“è”. Così il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’s’è desta” su Radio Cusano Campus.Covid:, ‘su AstraZeneca frittata fatta, comunicazione ha terrorizzato gente’ Parlando poi di AstraZeneca: “Purtroppo le negatività verso i vaccini ci sono sempre state. In questo momento si va a vedere il pelo nell’uovo rispetto ad eventi avversi, anziché considerare la complessità e il rischio legato al Covid. Il fatto che la Gran Bretagna abbia vaccinato quasi tutta la popolazione con il vaccino Astrazeneca è un elemento di conferma. Spero che la decisione ...

