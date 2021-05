Conflitto tra Israele e Hamas, Unicef: “Sono i bambini di Gaza a pagare il prezzo più alto: 9 morti e 43 feriti” (Di martedì 11 maggio 2021) In Medio Oriente si respirano venti di guerra dopo il lancio di razzi da Gaza verso Gerusalemme, che ha provocato l’immediata risposta di Israele con un raid sulla Striscia. Si fa sempre infatti sempre più duro lo scontro tra Israele e Hamas, che arriva a coinvolgere anche Tel Aviv. L’organizzazione palestinese ha annunciato di aver lanciato 130 razzi verso la seconda città israeliana, dove si Sono udite le sirene e si è registrato un ferito. Secondo dati ufficiali delle Nazioni Unite, solo la scorsa notte Sono rimasti uccisi quattro minori, tutti appartenenti alla stessa famiglia, portando il totale a 9, e altri 43, di età compresa tra i zero e i 18 anni, Sono rimasti feriti nella rappresaglia scoppiata a Gaza. Un minore morto anche ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) In Medio Oriente si respirano venti di guerra dopo il lancio di razzi daverso Gerusalemme, che ha provocato l’immediata risposta dicon un raid sulla Striscia. Si fa sempre infatti sempre più duro lo scontro tra, che arriva a coinvolgere anche Tel Aviv. L’organizzazione palestinese ha annunciato di aver lanciato 130 razzi verso la seconda città israeliana, dove siudite le sirene e si è registrato un ferito. Secondo dati ufficiali delle Nazioni Unite, solo la scorsa notterimasti uccisi quattro minori, tutti appartenenti alla stessa famiglia, portando il totale a 9, e altri 43, di età compresa tra i zero e i 18 anni,rimastinella rappresaglia scoppiata a. Un minore morto anche ...

