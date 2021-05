Calciomercato Juventus | la stella annuncia l’addio | “È finito il ciclo”

(Di martedì 11 maggio 2021), unadel club ha ufficialmenteto il suo addio a fine stagione: “Èun, ho dato tutto” Si chiude ufficialmente un’era in casa. Dopo la catastrofica sconfitta per 3-0 all’Allianz Stadium contro il Milan, per i bianconeri è già arrivato il tempo di fare i primi bilanci. Se per L'articolo proviene da Inews.it.

Commenta per primo Andrea Pirlo concluderà questa stagione con la, in cui rimangano ancora tre gare di Serie A per sperare nella Champions League più la finale di Coppa Italia, appuntamento da non sbagliare. Poi, dopo il 23 maggio, la società prenderà una ...A partire da domani, quando laaffronterà il Sassuolo alle 20.45. Stando a quanto riporta Sky Sport , Pirlo pensa ad una piccola rivoluzione: Buffon potrebbe avere una chance da titolare, ...Calciomercato Juventus, una stella del club ha ufficialmente annunciato il suo addio a fine stagione: “È finito un ciclo, ho dato tutto” Calciomercato Juventus, una stella annuncia il suo addio ...Si chiude per sempre un'epoca per la Juventus. Gigi Buffon lascia, stavolta definitivamente, il club bianconero in cui giocava da vent'anni, da quel lontano 2001 quando ...