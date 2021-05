AD Lecco | “Ho speso 10 milioni in 4 anni Non accetto certe figure di m… Lascio tutto”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 11 maggio 2021) Pesante sfogo dell’amministratore delegato del, Paolo Leonardo Di Nunno, all’indomani della clamorosa eliminazione del club dai playoff di Serie C. Uno sfogo pesantissimo in conferenza stampa. Ecco quanto riportaChannelNews.it: “A me di oggi non frega niente, parliamoci chiaro. Io da oggi non ci sono più, ilpuò fare quello che vuole. Io non metto più un soldo, ho già messo dieciin quattroe qui ci sono i miliardari: la società è pulita, c’è, mi devono solo pagare il campo. Se rimane a me? Non iscrivo la squadra, semplice, finirà in Terza Categoria come meritava quattrofa. Non m’interessa, ogni settimana bisogna correre per trovare i fondi necessari. Sono amareggiato per la figuraccia, una squadra costruita per la vittoria ...