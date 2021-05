Ylenia, uccisa e bruciata viva dal compagno. Poco prima aveva detto alla madre: 'Faccio la fine della moglie di Parolisi' (Di lunedì 10 maggio 2021) Ylenia è stata uccisa e bruciata viva ma pare che da tempo avesse detto alla mamma di temere per la sua vita . Ylenia Lombardo, uccisa il 5 maggio a San Paolo Bel Sito (Napoli), sapeva di essere in ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021)è statama pare che da tempo avessemamma di temere per la sua vita .Lombardo,il 5 maggio a San Paolo Bel Sito (Napoli), sapeva di essere in ...

