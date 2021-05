Vaccino Le iniettano 6 dosi | ricoverata in osservazione ma sta bene

Advertising

Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la ...Read More Flash Covid, a Massa sbagliano ea ragazza 6 dosi di10 Maggio 2021 Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la ...Massa Carrara. Le iniettano per errore 6 dosi di vaccino Pfitzer: 23enne tirocinante in psicologia in osservazione ...All'ospedale Noa di Massa, in Toscana, un'infermiera ha iniettato per errore a una studentessa 23enne l'intero flacone di Pfizer, che contiene sei dosi.