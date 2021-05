Storici | addio a Stuart Woolf | il grande storico innamorato dell’Italia** 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Nato a Londra il 23 gennaio 1936, dopo la laurea e il dottorato in storia contemporanea all’Università di Oxford, ha svolto ricerche sul Risorgimento italiano, confluite in un volume pubblicato a Londra nel 1969 e tradotto in italiano da l’Einaudi nel 1981. Per Einaudi ha realizzato nel 1973, come contributo per la collana della “Storia d’Italia”, il III volume della serie, occupandosi della storia politica e sociale tra XVIII e XIX secolo (“Dal primo Settecento all’Unità. La storia politica e sociale”).Nello stesso filone, ma in chiave comparata, rientrano anche i volumi (con Eric Jones) sull’agricoltura e sullo sviluppo economico (“Agricoltura e sviluppo economico. Gli aspetti storici”, Einaudi, 1973); “L’epoca della reazione. Fascismo e nazismo” (Le Monnier, 1978); sulla povertà nell’Europa occidentale, edito a Londra nel 1986, con il titolo “The poor in Western Europe ...