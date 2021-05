Salernitana in A, dramma alla festa: muore un tifoso granata di 28 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati turbati questa sera da un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 anni.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati turbati questa sera da un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane di 28....

