Roma, Calenda: “Mancata candidatura di Zingaretti? Suicidio del Pd, ormai stiamo sempre dietro al M5s e a Conte” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ieri è successa una roba veramente strana. È il fallimento di una linea politica. Insomma, stiamo sempre dietro ai 5 Stelle. Dal punto di vista politico, quella di ieri è stata indubbiamente una vittoria di Virginia Raggi e dei 5 Stelle, ma più che altro un Suicidio del Pd. Farsi mettere in un angolo e farsi bruciare il nome di Zingaretti dalla Raggi è una cosa singolare. Non lo capisco francamente”. Così ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), Carlo Calenda, leader di Azione e candidato alle elezioni comunali di Roma, commenta la Mancata candidatura di Nicola Zingaretti alle amministrative capitoline in quota dem, a favore dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. E spiega: “Sono 7 mesi che, mentre giro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ieri è successa una roba veramente strana. È il fallimento di una linea politica. Insomma,ai 5 Stelle. Dal punto di vista politico, quella di ieri è stata indubbiamente una vittoria di Virginia Raggi e dei 5 Stelle, ma più che altro undel Pd. Farsi mettere in un angolo e farsi bruciare il nome didalla Raggi è una cosa singolare. Non lo capisco francamente”. Così ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), Carlo, leader di Azione e candidato alle elezioni comunali di, commenta ladi Nicolaalle amministrative capitoline in quota dem, a favore dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. E spiega: “Sono 7 mesi che, mentre giro per ...

Advertising

globalistIT : - Italia_Notizie : Roma, Calenda: “Mancata candidatura di Zingaretti? Suicidio del Pd, ormai stiamo sempre dietro al M5s e a Conte” - LaPrimaManina : @duemme6 @AntonioNbo15 Se fossi romana avrei già deciso. Indipendente vdai colori Roma ha bisogno di un ariete, non… - villani_e : RT @Gabriele_Vernuz: Come evitare che #Calenda rubi troppi voti al Partito Democratico a Roma? Basta ricordare che è il candidato di Renz… - attilasarti : RT @PaoloBorg: Enrico Letta ottiene il sì di Zingaretti per Roma ma viene asfaltato dalla Raggi in quattro e quattr'otto Ora (ri)candidano… -