Paola Turani svela il sesso del bambino (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa mattina Paola Turani ha postato sul suo profilo Instagram il video del suo genere reveal party, festa svoltasi ieri per svelare alla futura mamma e agli invitati il genere del bambino che nascerà. Nel video, il momento della scoperta. Un commovente video che ha mandato in visibilio i follower. Paola Turani ha postato questa mattina il video del momento in cui, durante il suo gender reveal party, scopre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Questa mattinaha postato sul suo profilo Instagram il video del suo genere reveal party, festa svoltasi ieri perre alla futura mamma e agli invitati il genere delche nascerà. Nel video, il momento della scoperta. Un commovente video che ha mandato in visibilio i follower.ha postato questa mattina il video del momento in cui, durante il suo gender reveal party, scopre Articolo completo: dal blog SoloDonna

webbohit : Paola Turani è incinta, rivelato il sesso del primo figlio: fiocco rosa o azzurro? - taniacips : Non so chi sia sta cacchio di Paola Turani, ma circa 13 anni fa una mia collega incinta veniva serenamente al lavor… - blogtivvu : Paola Turani presto mamma: svelato il sesso del bambino, l’emozionante sorpresa - pulin_in : Non pensavo che Paola Turani fosse una di quelle influencer che spettacolarizza così tanto la gravidanza...la seguo… - laSabriiiiiii : Tutto così intimo, spontaneo e per niente a favore di camera?? Paola Turani mi hai fatta emozionare di più quella v… -