Mager: "Contento di come ho gestito il match. Un sogno che si avvera" (Di lunedì 10 maggio 2021) Le parole di Gianluca Mager dopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur in due set 6 - 4 6 - 3 agli Internazionali d'Italia Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 maggio 2021) Le parole di Gianlucadopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur in due set 6 - 4 6 - 3 agli Internazionali d'Italia

Advertising

ilsainel : @Lukish25 E credo non gli abbiano ancora spiegato come si gioca sulla terra, peraltro. Però contento per Mager, non… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Forse non ho capito bene,ma quindi Ceck non riceverà una WC a #Roma?Ma perché?Doveva restar fuori uno tra Travaglia e Caru… - Ilsuperbo89 : Forse non ho capito bene,ma quindi Ceck non riceverà una WC a #Roma?Ma perché?Doveva restar fuori uno tra Travaglia… -