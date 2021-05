L'untore di HIV di Ancona ai domiciliari, lo sfogo dell'ex fidanzata contagiata: 'Mi sento tradita dalla legge' (Di lunedì 10 maggio 2021) Di questi giorni la notizia della concessione dei domiciliari a Pinti, richiesta accolta dalla corte d'Assise d'Appello alla luce della condizioni di salute dell'uomo , come riporta TgCom24 , " ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Di questi giorni la notiziaa concessione deia Pinti, richiesta accoltacorte d'Assise d'Appello alla lucea condizioni di salute'uomo , come riporta TgCom24 , " ...

PortoFedora : La #giustizia italiana TGCOM: L'untore Hiv di Ancona ai domiciliari, l'ex fidanzata contagiata: 'Potrei trovarmi fa… - pairsonnalitesF : Il ricorso del procuratore generale non ferma la scarcerazione: l'untore dell'Hiv è già ai domiciliari ...: ... mor… - pairsonnalitesF : L'untore Hiv di Ancona ai domiciliari, l'ex fidanzata contagiata: 'Potrei trovarmi faccia a faccia con ...: ... Aid… - pairsonnalitesF : Untore HIV, la Procura fa appello al Tribunale per non concedere domiciliari a Claudio Pinti: ... e 8 mesi per omic… - infoitinterno : 'Ho denunciato l'untore di Hiv, ora me lo ritrovo in ospedale' -