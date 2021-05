Jacques e Gabriella di Monaco, che tifo all’ePrix di Montecarlo! (Di lunedì 10 maggio 2021) Occhiali da sole, look sportivi ed entusiasmo da vendere: così Jacques e Gabriella di Monaco, figli del principe Alberto II e di Charlène Wittstock, domenica 9 maggio hanno assistito all’ePrix di Formula E, che si è tenuto per le strade di Montecarlo. Con loro, il papà, Pierre Casiraghi e la cuginetta Kaia Rose Wittstock, figlia di Gareth, uno dei fratelli della madre, ma la scena, fatta eccezione per la gara, è stata tutta per i principini. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Occhiali da sole, look sportivi ed entusiasmo da vendere: così Jacques e Gabriella di Monaco, figli del principe Alberto II e di Charlène Wittstock, domenica 9 maggio hanno assistito all’ePrix di Formula E, che si è tenuto per le strade di Montecarlo. Con loro, il papà, Pierre Casiraghi e la cuginetta Kaia Rose Wittstock, figlia di Gareth, uno dei fratelli della madre, ma la scena, fatta eccezione per la gara, è stata tutta per i principini.

