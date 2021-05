Internazionali d’Italia 2021, l’Italia cala subito gli assi Sinner, Musetti e Fognini (Di lunedì 10 maggio 2021) Non c’è il tempo di metabolizzare il torneo a Madrid che il tennis internazionale si è già trasferito nella nostra penisola. In concomitanza con la finale in Spagna che ha visto coinvolto il nostro Matteo Berrettini, sono cominciati gli Internazionali d’Italia 2021; questa seconda giornata vedrà protagonisti cinque degli otto italiani presenti nel tabellone principale. Jannik Sinner vorrà riscattarsi del brutto ko patito sulla terra iberica contro Alexei Popyrin; il sorteggio ha voluto per la seconda volta consecutiva un possibile incrocio con Rafael Nadal, ma prima bisognerà battere il francese Ugo Humbert sul campo centrale. Il numero 32 al mondo viene da quaranta giorni non proprio felicissimi, con sole due vittorie negli ultimi quattro tornei, ma ha dalla sua l’unico precedente con il ragazzo di Sesto Pusteria ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Non c’è il tempo di metabolizzare il torneo a Madrid che il tennis internazionale si è già trasferito nella nostra penisola. In concomitanza con la finale in Spagna che ha visto coinvolto il nostro Matteo Berrettini, sono cominciati gli; questa seconda giornata vedrà protagonisti cinque degli otto italiani presenti nel tabellone principale. Jannikvorrà riscattarsi del brutto ko patito sulla terra iberica contro Alexei Popyrin; il sorteggio ha voluto per la seconda volta consecutiva un possibile incrocio con Rafael Nadal, ma prima bisognerà battere il francese Ugo Humbert sul campo centrale. Il numero 32 al mondo viene da quaranta giorni non proprio felicissimi, con sole due vittorie negli ultimi quattro tornei, ma ha dalla sua l’unico precedente con il ragazzo di Sesto Pusteria ...

Advertising

FansSakkari : Internazionali BNL d'Italia OOP monday 10 maggio @mariasakkari vs Polona Hercog Fourth match on Grand Stand Arena - CamiGiorgi_fan : Internazionali BNL d'Italia OOP lunedì 10 maggio Camila Giorgi vs Sarà Sorribes Tormo Last match on centre court… - zazoomblog : LIVE Fognini-Nishikori Internazionali d’Italia in DIRETTA: 1° turno di grande fascino - #Fognini-Nishikori… - TeleDigitale : #Mediaset, su #Italia1 e #Canale20 gli Internazionali BNL d’Italia #IBI21 #tennis - zazoomblog : Camila Giorgi-Sorribes Tormo oggi Internazionali d’Italia: orario tv programma streaming - #Camila #Giorgi-Sorribe… -