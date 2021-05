Albino | scontro tra due camion e un’auto | tre feriti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021)tra duenella mattinata di lunedì intorno alle 9 in via Provinciale ad. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Tre le persone coinvolte, tra cui un ragazzo di 20 anni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per i soccorsi, oltre ai Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga che hanno messo in sicurezza i mezzi (pesantemente danneggiati) e hanno bonificato l’area compromessa.