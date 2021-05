Una vita | anticipazioni 10-15 maggio | la morte di Ursula

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 9 maggio 2021) I prossimi episodi di Unavedranno l'uscita di scena di uno dei personaggi protagonisti della soap spagnola: si tratta di. Leinerenti le puntate in onda dal 10 al 15, rivelano che la Dicenta verrà uccisa da Santiago che le sparerà nel momento in cui lei stava per accoltellare Genoveva. Nel frattempo, Camino, dopo aver litigato con Felicia e Emilio, organizzerà una cena per farsi perdonare da loro mentre Cinta accontenterà sua madre non rimandando il suo debutto. Infine, Cinta ed Emilio escogiteranno un piano per far arrestare Margarita. Una, spoiler 10-15: Camino organizza una cena per farsi perdonare dalla sua famiglia LeUnainerenti le puntate in onda dal 10 al 15 ...