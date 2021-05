Traffico Roma del 09-05-2021 ore 07:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma buona domenica e buona festa della mamma poco Traffico al momento sulle principali arterie stradali della città scorrevole Traffico anche sul Raccordo Anulare il lungo le solari in zona Colli Aniene la polizia locale segnala possibili rallentamenti per incidente su via Grotta di Gregna in prossimità di via Fernando Santi prestare attenzione a Chiusa al Traffico fino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestuale delle linee bus di zona in centro in via Caetani questa mattina cerimonia commemorativa per il quarantatreesimo anniversario dell’uccisione dello statista Aldo Moro già da ieri di sport e limitazioni al Traffico e divieti di sosta su via Caetani via Dei Funari via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverdebuona domenica e buona festa della mamma pocoal momento sulle principali arterie stradali della città scorrevoleanche sul Raccordo Anulare il lungo le solari in zona Colli Aniene la polizia locale segnala possibili rallentamenti per incidente su via Grotta di Gregna in prossimità di via Fernando Santi prestare attenzione a Chiusa alfino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni per Lascia spazio ad una mostra mercato deviate contestuale delle linee bus di zona in centro in via Caetani questa mattina cerimonia commemorativa per il quarantatreesimo anniversario dell’uccisione dello statista Aldo Moro già da ieri di sport e limitazioni ale divieti di sosta su via Caetani via Dei Funari via ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - luigimenta : @LorenaLVilla La centralità di Milano è evidente da 1500 anni e non mai per interferenza statale. Si risolleverà. I… - VAIstradeanas : 07:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -