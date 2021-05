Advertising

Gazzetta_it : Il contratto record di #Mourinho: tre anni a 7 milioni. E c'è il bonus... finale #Roma - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - AnsaRomaLazio : Serie A: Roma-Crotone 5-0. Doppiette di Borja Mayoral e Pellegrini. Segna anche Mkhitaryan #ANSA - zazoomblog : Serie A: Roma - Crotone 5 - 0 - #Serie #Crotone -

Il tabellino di- Crotone 5 - 0 approfondimentoA, vittoria d'oro per il Cagliari in casa del Benevento 47' e 90' Borja Mayoral, 70' e 73' Pellegrini, 78' Mkhitaryan(4 - 2 - 3 - 1):...- Serviva sbloccarla per dilagare . Tutto facile per ladi Paulo Fonseca che dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con Borja Mayoral ha trovato gli spazi per segnare altre tre reti e chiudere il match vincendo 4 - 0 contro il ...Il Crotone ha perso 5-0 contro la Roma all'Olimpico e ha portato a 90 il conto delle reti subite in serie A. Il Casale nel '34 fece peggio ...Paulo Fonseca sfiderà la Roma guidando un'altra squadra italiana? Questa la domanda di Sky Sport all'allenatore portoghese (da alcuni accostato anche alla Fiorentina) al termine ...