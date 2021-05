Razzo cinese: il Long March 5B è caduto nell’Oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Nonostante l’allarmismo dei giorni passati, il Razzo spaziale Long March 5B è precipitato in una zona del nord Ovest delle Isole Maldive. Dopo la collisione, la NASA lancia un duro attacco all’operato della Cina Dopo diversi giorni in cui la notizia del rientro del Long March 5B, il Razzo che la Cina ha fatto precipitare in modo del tutto incontrollato, ha destato non poca preoccupazione, nessuna zona è risultata in pericolo o a rischio dopo lo schianto. Per quanto riguardava l’Italia a dare l’allarme è stata la Protezione Civile, la quale ha parlato di una qualche remota possibilità che alcuni frammenti del satellite potessero cadere sul nostro territorio. Il rischio riguardava per lo più le zone del centro e del meridione, ma fortunatamente, l’Italia è rimasta indenne allo ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Nonostante l’allarmismo dei giorni passati, ilspaziale5B è precipitato in una zona del nord Ovest delle Isole Maldive. Dopo la collisione, la NASA lancia un duro attacco all’operato della Cina Dopo diversi giorni in cui la notizia del rientro del5B, ilche la Cina ha fatto precipitare in modo del tutto incontrollato, ha destato non poca preoccupazione, nessuna zona è risultata in pericolo o a rischio dopo lo schianto. Per quanto riguardava l’Italia a dare l’allarme è stata la Protezione Civile, la quale ha parlato di una qualche remota possibilità che alcuni frammenti del satellite potessero cadere sul nostro territorio. Il rischio riguardava per lo più le zone del centro e del meridione, ma fortunatamente, l’Italia è rimasta indenne allo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - trash_italiano : Il razzo cinese che cade sulle Maldive e non su di me - mariapi22620328 : RT @GiuliaSalemi93: Alla fine il razzo cinese ha preferito andare alle Maldive. Mica scemo #razzocinese - anna_annie12 : Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato sull'Oceano Indiano - Spazio & Astronomia -… -