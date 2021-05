L’ Unione Europea blocca ASTRAZENECA (Di lunedì 10 maggio 2021) Salta al contenuto La Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-COVID sviluppati da ASTRAZENECA oltre la scadenza dell’attuale intesa, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al commercio interno europeo Thierry Breton ai microfoni di France Inter. «Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno», ha affermato «Vedremo cosa succederà». Come noto l’esecutivo comunitario ha avviato due settimane or sono una causa contro l’azienda anglo-svedese per inadempienza del contratto. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Salta al contenuto La Commissionenon ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-COVID sviluppati daoltre la scadenza dell’attuale intesa, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al commercio interno europeo Thierry Breton ai microfoni di France Inter. «Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno», ha affermato «Vedremo cosa succederà». Come noto l’esecutivo comunitario ha avviato due settimane or sono una causa contro l’azienda anglo-svedese per inadempienza del contratto. Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che ...

