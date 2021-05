Infortunio Sirigu e Nkoulou | il comunicato del Torino

Advertising

fantapiu3 : #SerieA, #Torino, il bollettino medico di #Sirigu e #Nkoulou. #fantacalcio #campionato #calciomercato… - Toro_News : ?? | REPORT Le condizioni di #Sirigu e - soprattutto- di Nkoulou, costretto ad uscire per infortunio durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Sirigu

Nicola perde Izzo per, e al suo posto schiera da titolare Buongiorno. Il prodotto delle ...respinge al meglio il consueto colpo di testa di Salcedo, poi un'indecisione del giovane ......comunicato entro l 1 giugno e sono consentite sostituzioni limitate in caso di graveo ... Cragno, Meret () Difesa Acerbi, Bonucci, Florenzi, Bastoni, Spinazzola, Chiellini, Mancini, Di ...Problemi per il Torino, dopo la partita con il Verona terminata in pareggio. I granata, ancora in piena lotta salvezza, rischiano di dover fare a meno di due pedine importanti; dalla gara contro gli s ...Nicolas Nkoulou, costretto ad uscire prima della fine per una distorsione alla caviglia destra, era diffidato e abvrebbe comunque saltato il Milan perché ammonito. Ma ora è ...