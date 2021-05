Gp Spagna: sempre e solo Hamilton (Di domenica 9 maggio 2021) Lewis Hamilton vince il Gp di Spagna e conquista la sua 98a vittoria in carriera. Prestazione superlativa del sette volte iridato che batte ancora una volta Verstappen. Terzo Bottas mentre Leclerc ottiene una preziosissima quarta posizione. Gp Spagna: cosa è successo? Il gran premio di Spagna inizia con un ottimo spunto di Max Verstappen che sfrutta al meglio l’esterno per prendersi di forza la prima posizione. Sorpreso e forse anche un pò troppo sicuro Hamilton che quasi non si accorge del sorpasso del pilota olandese. Ottimo anche l’inizio di Charles Leclerc che, partendo dalla quarta posizione, riesce ad ottenere il momentaneo terzo posto con un grande sorpasso all’esterno di curva 3 sul Valtteri Bottas. Male invece Carlos Sainz che perde due posizioni e scivola in ottava. La gara però si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Lewisvince il Gp die conquista la sua 98a vittoria in carriera. Prestazione superlativa del sette volte iridato che batte ancora una volta Verstappen. Terzo Bottas mentre Leclerc ottiene una preziosissima quarta posizione. Gp: cosa è successo? Il gran premio diinizia con un ottimo spunto di Max Verstappen che sfrutta al meglio l’esterno per prendersi di forza la prima posizione. Sorpreso e forse anche un pò troppo sicuroche quasi non si accorge del sorpasso del pilota olandese. Ottimo anche l’inizio di Charles Leclerc che, partendo dalla quarta posizione, riesce ad ottenere il momentaneo terzo posto con un grande sorpasso all’esterno di curva 3 sul Valtteri Bottas. Male invece Carlos Sainz che perde due posizioni e scivola in ottava. La gara però si ...

