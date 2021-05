Giro d’Italia 2021, è campana la prima maglia azzurra di miglior scalatore (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – E’ campana la prima maglia azzurra del Giro d’Italia 2021. La divisa dedicata al miglior scalatore finisce sulle spalle di Vincenzo Albanese, 24enne di Oliveto Citra, in forza alla Eolo Kometa di Ivan Basso. Il corridore ha vinto la volata a tre allo sprint dell’unico Gran premio di giornata, quello di Montechiaro d’Asti, nella seconda tappa di 179 km da Stupinigi a Novara, staccando Tagliani dell’Androni Giocattoli – Sidermac e Marengo della Bardiani – CSF – Faizanè. Primi tre punti e grandissima soddisfazione per Albanese, il vero jolly della formazione varesotta che è stata invitata al Giro grazie a una wild card. Obiettivo della squadra è provare a vincere tanti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – E’ladel. La divisa dedicata alfinisce sulle spalle di Vincenzo Albanese, 24enne di Oliveto Citra, in forza alla Eolo Kometa di Ivan Basso. Il corridore ha vinto la volata a tre allo sprint dell’unico Gran premio di giornata, quello di Montechiaro d’Asti, nella seconda tappa di 179 km da Stupinigi a Novara, staccando Tagliani dell’Androni Giocattoli – Sidermac e Marengo della Bardiani – CSF – Faizanè. Primi tre punti e grandissima soddisfazione per Albanese, il vero jolly della formazione varesotta che è stata invitata algrazie a una wild card. Obiettivo della squadra è provare a vincere tanti ...

