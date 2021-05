Formazioni ufficiali Juve Milan | Bonucci in panchina | Brahim Diaz titolare

(Di domenica 9 maggio 2021) Ledimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.NTUS (4-4-2): Szcz?sny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio;, Danilo, Demiral; Arthur, Bernardeschi, Kulusevski, Ramsey; Dybala. All.: Pirlo.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhano?lu; Iovi?. A disp.: T?t?ru?anu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Kruni?, Meïte, Tonali; Leão, Mandžuki?, ...

Advertising

sportli26181512 : Juventus-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Allo Stadium va in scena un vero e proprio… - apetrazzuolo : SERIE A - Juventus-Milan, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Juventus-Milan, le formazioni ufficiali - milanmagazine_ : SERIE A - Juventus-Milan, le formazioni ufficiali - junews24com : Juve-Milan, la decisione di Pirlo su McKennie: partirà titolare allo Stadium - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

ROMA - CROTONE ROMA (4 - 2 - 3 - 1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Reynolds; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca CROTONE (3 - 5 - 2): ...LEJUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo MILAN (4 - 2 - 3 - 1): G. ...Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, sfida valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A: JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, ...Tutto pronto per Juventus-Milan, gara che chiude la 35ª giornata del campionato di Serie A. Uno spareggio Champions per le due squadre, che vogliono approfittare del passo falso della Lazio e blindare ...