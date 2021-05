(Di domenica 9 maggio 2021) Alcuni membri delmilitare islamico Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) hanno preso d’assalto una città nell’isola di Mindanao,, occupando un. Stando ad alcuni media locali e ai video video circolanti in rete, ilsarebbe formato da circa 200 combattenti. La città dell’isola Mindanao sarebbe invece stata evacuata per la presenza

Advertising

periodicodaily : Filippine: gruppo armato blocca mercato pubblico di Datu Paglas #DatuPaglas #Filippine @giancarlopacell -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine gruppo

Agenzia ANSA

Ilper i diritti umani Karapatan ha criticato l'ultima direttiva come "sfacciatamente ... Il numero di casi di oltre un milione di infezioni nelleè il secondo più alto nel Sud - Est ...Nelle, dove i casi sono in pericoloso aumento, il presidente Rodrigo Duterte ha ordinato ... Duterte ha lanciato questa direttiva dopo una riunione del suodi lavoro sul covid - 19, in ...Il presidente delle Filippine ha ordinato alla Polizia di arrestare chiunque non indossi correttamente la mascherina, anche se portata sotto il naso.Sarà il card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, a presiedere la messa per il bicentenario della fondazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia, ...