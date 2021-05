Asia Argento | la pariolina che vuole spacciarsi per punk

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 9 maggio 2021) Perché leggere un’autobiografia di un’attrice di secondo piano, famosa più per le sue liaison e gli scandali che per i ruoli interpretati? Le risposte a questo quesito sono diverse: spirito voyeuristico, masochismo, noia. Manon è solo l’interprete di qualche film anni Novanta. È stata la faccia e la voce del movimento Me Too. La montagna femminista che ha partorito il proverbiale topolino, cioè la condanna per Harvey Weinstein, ma che ha dato anche il via al cataclisma della cancel culture. Tuttavia, leggendo Anatomia di un cuore selvaggio, al netto delle realtà processuali, vengono ancora più dubbi e perplessità su tutta la vicenda che ha visto coinvolti il produttore hollywoodiano e la nostra. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021...