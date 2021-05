Ascolti TV | Sabato 8 maggio 2021. Amici vola al 28.7%, Beppe Fiorello in replica fermo all’11.1%. Bene il Giro d’Italia (7.2% e 11.8%) (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi - Amici 2021 Nella serata di ieri, Sabato 8 maggio 2021, su Rai1 L’oro di Scampia ha conquistato 2.457.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Amici ha raccolto davanti al video 5.675.000 spettatori con uno share del 28.7% (Amici Buonanotte a 2.185.000 e il 26.3%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.405.000 spettatori (5.8%) e Blue Bloods 1.427.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Madagascar 2 ha intrattenuto 1.128.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.622.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Milano 2020 totalizza un a.m. di 282.000 spettatori (1.2%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato 629.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Nella morsa del ragno segna 391.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi -Nella serata di ieri,, su Rai1 L’oro di Scampia ha conquistato 2.457.000 spettatori pari.1% di share. Su Canale5 la semifinale diha raccolto davanti al video 5.675.000 spettatori con uno share del 28.7% (Buonanotte a 2.185.000 e il 26.3%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.405.000 spettatori (5.8%) e Blue Bloods 1.427.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Madagascar 2 ha intrattenuto 1.128.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.622.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Milano 2020 totalizza un a.m. di 282.000 spettatori (1.2%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato 629.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Nella morsa del ragno segna 391.000 spettatori ...

