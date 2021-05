Amici 20, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani avvistati insieme: cosa c’è tra i due? (Di domenica 9 maggio 2021) Sono passate diverse settimane da quando, uscito da vincitore dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si era imbattuto per la prima volta nell’odierna edizione di Amici 20 (cominciata a settembre, quando lui era già “recluso” a Cinecittà) e aveva notato il ballerino Tommaso Stanzani, apprezzandone l’avvenenza nelle sue storie Instagram. Successivamente, però, ne aveva scoperto l’età (19 anni) e si era reso conto che il ragazzo era comunque troppo piccolo per lui. Tommaso Zorzi esce con Tommaso Stanzani di Amici 20? I due beccati a Milano Ma in tanti avevano fatto notare a Zorzi come l’amore non abbia età ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021) Sono passate diverse settimane da quando, uscito da vincitore dalla Casa del Grande Fratello Vip 5,si era imbattuto per la prima volta nell’odierna edizione di20 (cominciata a settembre, quando lui era già “recluso” a Cinecittà) e aveva notato il ballerino, apprezzandone l’avvenenza nelle sue storie Instagram. Successivamente, però, ne aveva scoperto l’età (19 anni) e si era reso conto che il ragazzo era comunque troppo piccolo per lui.esce condi20? Ibeccati a Milano Ma in tanti avevano fatto notare acome l’amore non abbia età ...

